Sáenz ratificó la estrategia regional para el desarrollo de la minería y el litio

Con la organización del Consejo Federal de Inversiones se realizó el encuentro Minería y Proveedores. Dinamizando las economías regionales, que reunió a los principales referentes de organismos multilaterales y nacionales, empresas mineras, cámaras y federaciones del sector.

En este marco, el gobernador Gustavo Sáenz destacó el rol central del sector privado en el impulso de la actividad y ratificó el compromiso de la Mesa del Litio para trabajar con una mirada estratégica de región. “Gracias al sector privado que son quienes hacen grande a la minería. Nosotros somos un instrumento para acompañar con políticas públicas y para que sigan creciendo en el futuro en beneficio de nuestra gente”, expresó.

Junto a los gobernadores de Catamarca Raúl Jalil y Carlos Sadir de Jujuy, Gustavo Sáenz participó del cierre de la jornada. Fue junto al Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, la secretaria ejecutiva de la Mesa de Litio, Fernanda Ávila y la representante del BID en Argentina Viviana Alva Hart.

Todos ellos coincidieron en la importancia de trabajar sobre una agenda federal enfocada en fortalecer la licencia social y el desarrollo de la cadena de proveedores de la actividad, transformando las oportunidades mineras en desarrollo para toda la región.

Sáenz ratificó que los gobiernos de la Mesa del Litio “tomamos la decisión de definir políticas comunes y trabajar en equipo, independientemente de las banderías políticas, porque entendemos que es fundamental para el desarrollo de nuestras provincias”.

Asimismo, dijo que estas jornadas “son muy valiosas ya que las conclusiones que nos llevamos nos permiten continuar en el crecimiento de cada sector involucrado”.

“Vienen tiempos muy buenos para nosotros; tenemos todo lo que el mundo demanda. Coincidimos en ponernos de acuerdo, establecer reglas de juego claras, dar seguridad jurídica y poner a la licencia social, como prioridad. Quienes vienen a invertir saben que se conforma una relación a largo plazo, como una familia que estará mucho tiempo junta. La minería tiene esa característica: años de trabajo articulado y solidario con las comunidades locales para que sus habitantes puedan vivir con la dignidad que se merecen”.

Por último, el gobernador Sáenz convocó a seguir trabajando de manera conjunta “para consolidar el crecimiento y el desarrollo de nuestro país.”

Este encuentro fue ocasión también de la realización del Segundo Encuentro de la Mesa del Litio.

La jornada en el CFI comenzó con un seminario abierto que reunió a más de 150 asistentes. La apertura institucional estuvo a cargo de Fernanda Ávila (directora ejecutiva de la Mesa del Litio) y Viviana Alva Hart (representante del BID en Argentina).

Allí se presentaron los resultados del estudio elaborado por el BID, la UIA y la CAEM, un relevamiento inédito que cuantifica la demanda de insumos, equipos y servicios tanto en la etapa de construcción como de operación de los proyectos mineros.

Del debate participaron actores clave del sector privado e institucional como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el Grupo Techint, la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) y cámaras locales, entre otros.

El objetivo es consolidar una agenda común para garantizar que el desarrollo de la minería del litio se traduzca en encadenamientos productivos sólidos, diversificación económica y oportunidades de crecimiento a largo plazo para toda la región.