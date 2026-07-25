Salta ya invirtió más de $13.000 millones en el Plan Güemes y Sáenz reclamó mayor control de Nación

El gobernador Gustavo Sáenz aseguró durante una entrevista con A24 que Salta ya lleva invertidos más de $13.000 millones en el Plan Güemes, el dispositivo desplegado para reforzar la seguridad en la frontera norte.

El mandatario puso el dato sobre la mesa al reclamar una mayor intervención del Gobierno nacional en una zona atravesada por el narcotráfico, pasos informales y una extensa frontera con Bolivia.

“La Provincia va invirtiendo más de 13.000 millones en el Plan Güemes, cuando la Provincia no tiene por qué hacerlo”, afirmó Sáenz al describir el esfuerzo económico realizado por la administración provincial.

Sáenz volvió a reclamar la radarización de la frontera

El gobernador sostuvo que la presencia de fuerzas de seguridad sobre el territorio no alcanza para controlar una frontera de esas características y volvió a insistir con la necesidad de incorporar radares.

El planteo apunta especialmente al tráfico aéreo clandestino.

“¿De qué nos sirve cuidar la frontera abajo si por arriba pasan los aviones llenos de droga y nadie los controla?”, cuestionó.

Sáenz consideró que la radarización integral de la frontera norte debería ser una política prioritaria para todo el país y no solamente un reclamo de Salta.

También volvió a plantear la discusión sobre la denominada ley de derribo, una herramienta que considera necesaria para enfrentar aeronaves vinculadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Una frontera porosa y con pasos informales

Durante la entrevista se mostraron imágenes de personas atravesando sectores fronterizos entre Argentina y Bolivia mediante pasos no habilitados y utilizando chalanas.

Sáenz reconoció que alrededor de esas actividades existe una realidad social compleja y familias que históricamente encontraron allí una forma de subsistencia.

Sin embargo, diferenció esa situación del uso de esos pasos para actividades delictivas.

“No vamos a permitir que transporten droga en esas chalanas. Ahí es donde terminan los límites”, señaló.

Para el mandatario, el desafío pasa por sostener el control terrestre, brindar alternativas a quienes dependen económicamente del movimiento fronterizo y, al mismo tiempo, reforzar la vigilancia del espacio aéreo.