Salta bajo riesgo de incendios: Cafayate en muy alto y cuatro zonas en alto hasta el lunes

La advertencia se mantiene hasta el 17 de agosto. Piden no encender fuego en áreas rurales, forestales o pastizales y llamar al 911 ante cualquier foco.
Salta15/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El peligro de incendios forestales y de pastizales se mantiene elevado en distintas zonas de Salta hasta el lunes 17 de agosto, de acuerdo con el índice meteorológico difundido por Defensa Civil.

La situación más delicada corresponde a Cafayate, que aparece en la categoría de peligro muy alto. Sectores de Capital, Metán, Orán y General San Martín se encuentran en nivel alto.

Piden evitar cualquier tipo de fuego

Ante estas condiciones, la principal recomendación es no encender fuego en zonas rurales, forestales o de pastizales durante el período alcanzado por la advertencia.

La prevención resulta especialmente necesaria en estos sectores mientras permanezcan las condiciones meteorológicas que determinaron los niveles alto y muy alto de peligro.

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Qué hacer si se observa humo o fuego

Defensa Civil solicita actuar rápidamente ante cualquier indicio de un posible incendio.

Quienes observen humo o fuego deben comunicarse inmediatamente con el Sistema de Emergencias 911, para permitir la intervención de los equipos correspondientes.

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