Salta bajo riesgo de incendios: Cafayate en muy alto y cuatro zonas en alto hasta el lunes
El peligro de incendios forestales y de pastizales se mantiene elevado en distintas zonas de Salta hasta el lunes 17 de agosto, de acuerdo con el índice meteorológico difundido por Defensa Civil.
La situación más delicada corresponde a Cafayate, que aparece en la categoría de peligro muy alto. Sectores de Capital, Metán, Orán y General San Martín se encuentran en nivel alto.
Piden evitar cualquier tipo de fuego
Ante estas condiciones, la principal recomendación es no encender fuego en zonas rurales, forestales o de pastizales durante el período alcanzado por la advertencia.
La prevención resulta especialmente necesaria en estos sectores mientras permanezcan las condiciones meteorológicas que determinaron los niveles alto y muy alto de peligro.
Qué hacer si se observa humo o fuego
Defensa Civil solicita actuar rápidamente ante cualquier indicio de un posible incendio.
Quienes observen humo o fuego deben comunicarse inmediatamente con el Sistema de Emergencias 911, para permitir la intervención de los equipos correspondientes.