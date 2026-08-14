Menos jubilaciones: cada vez más personas llegan a la edad sin los aportes necesarios

Cada vez más trabajadores llegan a la edad jubilatoria sin poder completar los años de aportes exigidos para acceder al beneficio. La situación ya se refleja, según la abogada previsional Julia Toyos, en una fuerte reducción del otorgamiento de jubilaciones.

La especialista analizó el problema durante su columna habitual de jubilados y pensionados en Pelo y Barba, por Aries, y señaló que la falta de aportes se convirtió en una de las principales dificultades para quienes buscan retirarse.

“Han bajado muchísimo el otorgamiento de las jubilaciones porque no hay forma de completar casi los años de aporte”, sostuvo Toyos. Para acceder a una jubilación ordinaria se requieren, como regla general, 30 años de contribuciones.

Informalidad y falta de aportes

Toyos vinculó el problema con años de informalidad laboral. Recordó que las distintas moratorias previsionales no estuvieron acompañadas, a su criterio, por políticas suficientes para reincorporar trabajadores informales al empleo registrado y generar nuevos aportes.

Durante el programa, un oyente planteó que le faltaban siete años de contribuciones y que tampoco conseguía trabajo en blanco. La abogada explicó que cada caso debe analizarse individualmente, ya que pueden existir períodos laborales, moratorias todavía aplicables o aportes que puedan regularizarse.

También advirtió sobre situaciones de profesionales que aportaron únicamente a cajas específicas y omitieron contribuciones al sistema nacional. En esos casos, señaló, puede ser necesario revisar la historia laboral y determinar si existen mecanismos para regularizar aportes previsionales.

No quedarse solamente con la respuesta de ANSES

Toyos recomendó además consultar cada situación cuando existe una negativa administrativa. Explicó que determinados reclamos previsionales requieren planteos específicos y que una respuesta negativa de ANSES no necesariamente cierra todas las alternativas disponibles.