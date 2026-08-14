Incendios forestales: riesgo extremo en Orán y alto en Capital, San Martín, Anta y Cafayate

Defensa Civil pidió extremar las precauciones ante el elevado peligro de incendios. Si se observan columnas de humo, se debe informar al 911.
Salta14/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

INCENDIOS PASTIZALES

El peligro de incendios forestales alcanzó este viernes un nivel extremo en el departamento Orán, mientras que San Martín, Anta, Capital y Cafayate se encuentran bajo índice alto, según el reporte difundido por Defensa Civil.

El escenario obliga a reforzar las medidas de prevención para evitar focos que puedan propagarse rápidamente. Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las normas y evitar conductas que puedan iniciar incendios.

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Orán, con el nivel más crítico

De los cinco departamentos incluidos en el reporte, Orán presenta la situación más delicada, al ubicarse en categoría extrema. San Martín, Anta, Capital y Cafayate permanecen un escalón por debajo, con peligro alto.

El índice meteorológico permite determinar las condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales y sirve para reforzar las medidas preventivas en las zonas de mayor riesgo.

Qué hacer ante una columna de humo

Defensa Civil pidió a la población informar inmediatamente al 911 si observa columnas de humo y aportar datos precisos sobre la ubicación para facilitar la intervención de los equipos de emergencia.

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