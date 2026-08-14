Incendios forestales: riesgo extremo en Orán y alto en Capital, San Martín, Anta y Cafayate

El peligro de incendios forestales alcanzó este viernes un nivel extremo en el departamento Orán, mientras que San Martín, Anta, Capital y Cafayate se encuentran bajo índice alto, según el reporte difundido por Defensa Civil.

El escenario obliga a reforzar las medidas de prevención para evitar focos que puedan propagarse rápidamente. Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las normas y evitar conductas que puedan iniciar incendios.

Orán, con el nivel más crítico

De los cinco departamentos incluidos en el reporte, Orán presenta la situación más delicada, al ubicarse en categoría extrema. San Martín, Anta, Capital y Cafayate permanecen un escalón por debajo, con peligro alto.

El índice meteorológico permite determinar las condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales y sirve para reforzar las medidas preventivas en las zonas de mayor riesgo.

Qué hacer ante una columna de humo

Defensa Civil pidió a la población informar inmediatamente al 911 si observa columnas de humo y aportar datos precisos sobre la ubicación para facilitar la intervención de los equipos de emergencia.