Trabajos insalubres: qué actividades pueden permitir jubilarse antes

No todos los trabajos exigentes permiten acceder antes a la jubilación. La abogada previsional Julia Toyos, columnista de Pelo y Barba por Aries, explicó que para obtener un beneficio diferencial la actividad debe estar reconocida como insalubre, riesgosa, penosa o causante de envejecimiento prematuro.

Toyos diferenció estos casos de los regímenes especiales, establecidos por ley para determinados sectores, como docentes, magistrados, docentes universitarios, investigadores y científicos. Los regímenes diferenciales, en cambio, dependen de las características concretas de la tarea.

Minería y trabajos en altura

Entre los ejemplos mencionados durante la columna, la especialista señaló el trabajo por encima de los 3.500 metros de altura, una situación que puede alcanzar a determinadas actividades mineras.

Según explicó, cuando una persona considera que su tarea o lugar de trabajo reúne condiciones de insalubridad, puede realizar un planteo y respaldarlo con antecedentes, informes médicos y estudios sobre las condiciones laborales.

No alcanza con considerar que un trabajo es pesado

Toyos advirtió que la actividad debe estar formalmente reconocida como diferencial. Durante el programa surgieron consultas sobre trabajadores de limpieza, recolección de residuos, enfermería y otras tareas físicamente exigentes, pero la abogada remarcó que no puede asumirse automáticamente que sean insalubres.

También planteó la necesidad de revisar criterios que tienen décadas de antigüedad, debido a que las condiciones y modalidades de trabajo cambiaron considerablemente.