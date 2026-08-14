GNC a $1.140: fuerte aumento en algunas estaciones de Salta

El precio del GNC registró este viernes un fuerte aumento en algunas estaciones de servicio de la ciudad de Salta, con valores que llegaron a $1.140 por metro cúbico, frente a los $940 que se encontraban hasta ayer en distintos puntos de la Capital.

Aries constató el aumento esta mañana tras recorrer distintas estaciones de servicio de la ciudad.

De $940 a $1.140

Una de las mayores subas apareció en la estación ubicada en Belgrano y Siria, donde el GNC amaneció a $1.140 el metro cúbico. Hasta el jueves, el valor rondaba los $940, con diferencias que podían llevarlo a $945 o $949 según el establecimiento.

El mismo precio de $1.140 fue detectado en la estación de Sarmiento y Belgrano. La diferencia representa un aumento de alrededor del 21% respecto de los $940 que se pagaban previamente.

Sin embargo, el incremento todavía no alcanzó a todas las estaciones. Durante el relevamiento se encontraron valores de $970 en Jacarandá y de $940 en Bicentenario y Güemes.

Advierten que los precios podrían moverse durante el día

Playeros consultados durante la recorrida señalaron que otras estaciones podrían modificar sus carteleras durante este viernes y acercarse a los nuevos valores.

El salto golpea especialmente a taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones, sectores que utilizan GNC como alternativa frente al mayor costo de los combustibles líquidos.