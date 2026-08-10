Arte, tecnología y naturaleza: abren la inscripción para la 2da edición de MUES

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura y el Museo de la Ciudad, junto a la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, vuelve a impulsar MUES, una propuesta que busca acompañar la formación de jóvenes artistas y brindarles un espacio para desarrollar y exhibir sus producciones.

Luego de la experiencia de su primera edición, que contó con 75 participantes, MUES vuelve este año con nuevas propuestas y una convocatoria más amplia. Podrán participar estudiantes de 3°, 4° y 5° año del Profesorado en Artes Visuales y, como novedad, se incorporan también alumnos de 3° año de la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y de la Tecnicatura Superior en Arte Textil e Indumentaria.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el Museo de la Ciudad y la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, generar espacios de formación complementaria y acompañar a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos artísticos. A su vez, busca brindar a las nuevas generaciones la posibilidad de mostrar sus trabajos en una exposición colectiva dentro de un museo.

La convocatoria de esta edición propone como eje temático general “Desafíos de la Actualidad”, del que se desprenden tres líneas de trabajo: “El cuerpo, entre la percepción propia y la relación con el otro”; “Nuevas tecnologías, redes y comunicación: la verdad, la realidad, la ficción”; y “La naturaleza: salvaje o humanizada”.

Las técnicas serán libres, respetando las medidas máximas y mínimas establecidas en las bases y condiciones. Los detalles sobre la convocatoria, los requisitos de participación y el cronograma completo pueden consultarse en el apartado de Cultura de la página web de la Municipalidad de Salta.