El Mercado Medieval celebra su décima edición con entrada libre y gratuita

Lo que comenzó en 2014 como el encuentro de un pequeño grupo de aficionados a la cultura medieval y fantástica se convirtió, más de una década después, en una cita que reúne a familias, jóvenes, artistas y emprendedores. Este año, el Mercado Medieval de Salta celebrará su décima edición.

"La principal apuesta de esta décima edición es poder brindarla por primera vez con entrada libre y gratuita para toda la comunidad", destacó Doris David, organizadora del Mercado Medieval, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Aunque la celebración del Día del Niño atravesará la propuesta, David reconoció que el Mercado Medieval también atrae al público joven y adulto que los acompañan desde la primera edición. "He visto gente maravillarse al encontrarse con personajes de los libros que amaba, de películas o videojuegos. Es un espacio para dejarse llevar, mirar lo que pasa alrededor, jugar y divertirse, libre de prejuicios", expresó.

Y resumió: “Es suspender un poco la realidad, como sucede con los libros o las películas, entrar por un ratito en la fantasía y vivir una tarde diferente”.

Música, juegos y artículos con estética medieval

El Mercado Medieval abrirá el sábado 15, de 12 a 19, y continuará el domingo, de 15 a 22, aprovechando el feriado del lunes para extender la propuesta hasta la noche.

"No tienen que pagar entrada ni hay necesidad de consumir nada. Hay juegos gratuitos, shows, charlas, presentaciones y juegos de mesa. También hay algunas actividades aranceladas, pero con costos muy bajos", explicó David.

La programación incluirá música medieval en vivo a cargo de Flautario, danzas tribales, danza de las cintas, arquería y juegos de mesa durante ambas jornadas. También participará el dibujante y escritor Leo Batic, quien trabajó para Disney y Warner y presentará un nuevo libro, junto a historietistas y artistas invitados.

A esto se sumará un paseo de artesanos y emprendedores de Salta, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires con indumentaria, ilustraciones, esculturas, accesorios, juguetes y objetos inspirados tanto en la Edad Media como en universos fantásticos. "Salta se ha convertido en una plaza interesante para estos mercaderes nacionales", destacó la organizadora.