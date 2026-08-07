Los clásicos de ABBA tendrán su versión sinfónica en Salta

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta presentará el próximo 19 de agosto, a las 20.30, el espectáculo "ABBA Sinfónico" en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. La propuesta reunirá a más de cien artistas en escena entre músicos, coros y bailarines, en una nueva apuesta por acercar a los jóvenes intérpretes a repertorios diferentes a los habituales.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora de la orquesta, Carolina Pineda, explicó que este tipo de producciones buscan ampliar las experiencias musicales de los chicos. "Nos interesa generarles nuevas experiencias y acercarlos a música que no es la que habitualmente escuchan. Ya lo hicimos con Queen y con The Beatles, y ahora les propuse ABBA. No te puedo explicar cómo se entusiasmaron", contó.

Destacó que el proyecto también terminó involucrando a las familias de los integrantes de la orquesta. "Me encanta que toda la familia se haya contagiado con esta música", señaló.

El concierto contará con la participación de los coros Cantares y Allegra, el Coro San Agustíndel Colegio Belgrano, el coro infantil de la institución, además de bailarines del ISPA N° 6004 y del estudio Sinergia Dance, quienes acompañarán la puesta en escena con coreografías especialmente preparadas para el espectáculo.

Las entradas tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse en la boletería del Teatro Provincial o a través de la plataforma vamos.gob.ar.