Mucho frío para arrancar el viernes en Salta: apenas 1°C de mínima
Salta Capital tendrá un viernes marcado por el frío, con una temperatura mínima de apenas 1°C y una máxima prevista de 16°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada de este 14 de agosto permanecerá parcialmente nublada durante la mañana, la tarde y la noche. No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante todo el día.
La temperatura subirá durante la tarde
Después del fuerte descenso de las primeras horas, el termómetro comenzará a recuperarse y alcanzará los 16°C durante la tarde. Para la noche se espera nuevamente un marcado descenso, con valores cercanos a los 8°C.
El viento será leve a moderado. Durante la mañana soplará del sudoeste entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde rotará hacia el noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
El fin de semana llegará con temperaturas más altas
El sábado mostrará una recuperación importante: el pronóstico anticipa una mínima de 7°C y una máxima de 22°C. El domingo mantendrá valores similares, también con una máxima cercana a los 22°C.
El frío volvería a ganar terreno durante el comienzo de la próxima semana, con máximas previstas de 14°C para el lunes y 13°C para el martes.