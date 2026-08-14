Mucho frío para arrancar el viernes en Salta: apenas 1°C de mínima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias y con cielo parcialmente nublado. Después de una mañana muy fría, la temperatura subirá durante la tarde.
Salta14/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SALTA (2)

Salta Capital tendrá un viernes marcado por el frío, con una temperatura mínima de apenas 1°C y una máxima prevista de 16°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada de este 14 de agosto permanecerá parcialmente nublada durante la mañana, la tarde y la noche. No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante todo el día.

La temperatura subirá durante la tarde

Después del fuerte descenso de las primeras horas, el termómetro comenzará a recuperarse y alcanzará los 16°C durante la tarde. Para la noche se espera nuevamente un marcado descenso, con valores cercanos a los 8°C.

El viento será leve a moderado. Durante la mañana soplará del sudoeste entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde rotará hacia el noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

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El fin de semana llegará con temperaturas más altas

El sábado mostrará una recuperación importante: el pronóstico anticipa una mínima de 7°C y una máxima de 22°C. El domingo mantendrá valores similares, también con una máxima cercana a los 22°C.

El frío volvería a ganar terreno durante el comienzo de la próxima semana, con máximas previstas de 14°C para el lunes y 13°C para el martes.

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