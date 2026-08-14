Indemnizaciones: cómo funcionará el nuevo fondo laboral que reglamenta el Gobierno

La Comisión Nacional de Valores avanzó este viernes con la reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), creados por la Ley de Modernización Laboral para atender obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales. La Resolución General 1161/2026, publicada en el Boletín Oficial, abrió durante 15 días hábiles una instancia de participación sobre el proyecto.

El esquema establece que los fondos se integrarán exclusivamente con contribuciones realizadas por los empleadores. Cada empresa tendrá una cuenta individual identificada mediante un ID FAL, mientras que el dinero quedará separado del resto de su patrimonio y tendrá carácter inembargable e inenajenable.

Qué pasa si el empleador no informa su fondo

Uno de los puntos más relevantes prevé que, si un empleador no informa oportunamente un ID FAL válido, la CNV podrá asignarle de oficio un producto de inversión a partir de la información proporcionada por ARCA.

El régimen busca que los aportes queden individualizados y puedan seguirse aun cuando sean administrados dentro de vehículos colectivos de inversión.

Dónde podrá invertirse el dinero

Los recursos de estos fondos tendrán destinos de inversión limitados. Podrán colocarse en títulos de deuda del Estado nacional, deuda emitida por provincias o la Ciudad de Buenos Aires, depósitos en bancos autorizados por el BCRA y obligaciones negociables privadas emitidas en Argentina.

La propuesta también contempla límites globales para honorarios, comisiones y gastos de administración de los fondos.