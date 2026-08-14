Rutas de Salta hoy: piden extrema precaución por baches, obras, nieve y animales sueltos

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este viernes 14 de agosto, aunque Defensa Civil recomienda circular con precaución por el estado de algunas calzadas, trabajos viales, animales sueltos y condiciones meteorológicas.

Uno de los puntos que requiere mayor atención se encuentra sobre la Ruta Nacional 51, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, donde se advierte por un socavón de gran profundidad. Entre La Silleta y Campo Quijano también hay baches y sectores sin demarcación de banquina, mientras que hacia Paso de Sico trabajan máquinas pesadas en los badenes.

Nieve en la ruta hacia Tolar Grande

La Ruta Provincial 27, que conduce hacia Tolar Grande, está transitable con mucha precaución debido a la presencia de nieve sobre la calzada. La Ruta Provincial 129, hacia el Salar del Hombre Muerto, también requiere precaución por tratarse de un camino de ripio y alta montaña.

La Ruta Nacional 40 presenta distintos sectores con maquinaria pesada, pozos, calamina y trabajos de mantenimiento. En el tramo Cachi-Payogasta se realizan tareas de bacheo, mientras que entre Cachi y La Poma hay maquinaria sobre la calzada.

Baches y obras sobre las rutas 34 y 9/34

Sobre la Ruta Nacional 34, entre Pichanal y Embarcación, se reportan baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares. También hay maquinaria trabajando a la altura del kilómetro 1341.

Entre Embarcación y General Mosconi se mantienen las advertencias por grandes baches y calzada irregular. El tramo Tartagal-Salvador Mazza también presenta baches de importantes dimensiones y falta de mantenimiento.

En la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, hay trabajos de Vialidad Nacional y posibilidad de neblina. También se realizan tareas de bacheo entre los kilómetros 1438 y 1440.

Vaqueros continúa con desvíos

Sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del puente de Vaqueros, continúan los desvíos y se pide respetar las indicaciones de los banderilleros. También hay baches, trabajos de mantenimiento y sectores con banquinas irregulares