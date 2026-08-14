Rutas de Salta hoy: piden extrema precaución por baches, obras, nieve y animales sueltos

Las rutas permanecen transitables, pero varios tramos presentan complicaciones. Hay nieve hacia Tolar Grande y un socavón cerca de San Antonio de los Cobres.
Salta14/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

animales sueltos

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este viernes 14 de agosto, aunque Defensa Civil recomienda circular con precaución por el estado de algunas calzadas, trabajos viales, animales sueltos y condiciones meteorológicas.

Uno de los puntos que requiere mayor atención se encuentra sobre la Ruta Nacional 51, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, donde se advierte por un socavón de gran profundidad. Entre La Silleta y Campo Quijano también hay baches y sectores sin demarcación de banquina, mientras que hacia Paso de Sico trabajan máquinas pesadas en los badenes.

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Nieve en la ruta hacia Tolar Grande

La Ruta Provincial 27, que conduce hacia Tolar Grande, está transitable con mucha precaución debido a la presencia de nieve sobre la calzada. La Ruta Provincial 129, hacia el Salar del Hombre Muerto, también requiere precaución por tratarse de un camino de ripio y alta montaña.

La Ruta Nacional 40 presenta distintos sectores con maquinaria pesada, pozos, calamina y trabajos de mantenimiento. En el tramo Cachi-Payogasta se realizan tareas de bacheo, mientras que entre Cachi y La Poma hay maquinaria sobre la calzada.

Baches y obras sobre las rutas 34 y 9/34

Sobre la Ruta Nacional 34, entre Pichanal y Embarcación, se reportan baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares. También hay maquinaria trabajando a la altura del kilómetro 1341.

Entre Embarcación y General Mosconi se mantienen las advertencias por grandes baches y calzada irregular. El tramo Tartagal-Salvador Mazza también presenta baches de importantes dimensiones y falta de mantenimiento.

En la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, hay trabajos de Vialidad Nacional y posibilidad de neblina. También se realizan tareas de bacheo entre los kilómetros 1438 y 1440.

Vaqueros continúa con desvíos

Sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del puente de Vaqueros, continúan los desvíos y se pide respetar las indicaciones de los banderilleros. También hay baches, trabajos de mantenimiento y sectores con banquinas irregulares

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