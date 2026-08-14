Pasos fronterizos hoy: Jama cerrado y demoras en Aguas Blancas

El Paso de Jama permanece cerrado este viernes 14 de agosto, en una jornada marcada por temperaturas extremas en la zona cordillerana. El reporte de pasos fronterizos informa una mínima de -13°C, una máxima de apenas 4°C y vientos de 56 km/h.

En Salta, el Paso de Sico, que conecta San Antonio de los Cobres con San Pedro de Atacama, se encuentra habilitado entre las 9 y las 19. En la zona se esperan temperaturas de entre -1°C y 3°C, con frío extremo.

Demoras para cruzar hacia Bolivia

El Paso de Aguas Blancas-Bermejo permanece habilitado durante las 24 horas por el puente internacional, aunque se advierte sobre demoras debido a los controles de Gendarmería Nacional.

El cruce mediante Puerto Chalanas funciona de 7 a 19 y también registra demoras por controles de Gendarmería y una mayor presencia de organismos de seguridad.

Por su parte, Salvador Mazza-Yacuiba y El Condado-Los Toldos-La Mamora permanecen habilitados durante las 24 horas. El paso Misión La Paz-Pozo Hondo, hacia Paraguay, funciona de 7 a 20.

Socompa continúa cerrado

El Paso Socompa permanece cerrado para el tránsito vehicular y sólo funciona como paso ferroviario. El reporte anticipa allí una mínima de -3°C, máxima de 3°C y 90% de probabilidad de nieve.

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en tanto, opera con normalidad.