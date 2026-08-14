Corte de agua en Capital: barrios afectados por el corte de luz de este viernes

Aguas del Norte advirtió que el servicio puede verse afectado entre las 8 y las 12 en Villa Soledad, Hernando de Lerma y otros sectores alcanzados por el corte de EDESA.
Salta14/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Aguas del Norte advirtió que este viernes pueden registrarse problemas en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital, con baja presión o interrupciones entre las 8 y las 12.

La afectación alcanzará a Villa Soledad, Hernando de Lerma, Villa Las Rosas, Portal de Güemes, Villa Aída y sectores aledaños, debido al corte programado de energía eléctrica previsto para la misma franja horaria.

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El problema será la falta de energía

La empresa explicó que la interrupción eléctrica puede afectar el funcionamiento de las instalaciones necesarias para sostener normalmente el abastecimiento de agua.

Por ese motivo, durante cuatro horas pueden producirse baja presión o cortes temporales del servicio, hasta que se restablezca la energía y el sistema recupere su funcionamiento habitual.

La normalización está prevista aproximadamente a partir de las 12, una vez finalizados los trabajos eléctricos.

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