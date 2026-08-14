Avanza el nuevo puente de Santa Lucía: trabajan en las vigas y los pilotes

La construcción del nuevo puente de Santa Lucía avanza con trabajos sobre las vigas que sostendrán la estructura y excavaciones destinadas a ejecutar los pilotes.

La obra conectará Santa Lucía con calle Solís Pizarro, en barrio San José, y también registra movimiento de suelo en ambos extremos para preparar las próximas etapas.

Una estructura de más de 80 metros

El nuevo puente tendrá una extensión superior a los 80 metros y, por construirse sobre el río, requirió estudios específicos de suelo y una ingeniería adaptada a las características del terreno.

El proyecto contempla cuatro carriles, dos por sentido, además de un espacio exclusivo para bicicletas, otro para motos y un paso peatonal iluminado.

Mejor conexión entre Santa Lucía y San José

La nueva estructura apunta a mejorar la circulación entre ambos sectores y brindar mayor seguridad vial y peatonal.

Los trabajos actuales sobre vigas, pilotes y fundaciones forman parte de una de las etapas centrales para consolidar la estructura del futuro puente.