A 77 años, el Museo del Cabildo suma nuevas experiencias para acercarse al público

Este 14 de agosto, el Museo Histórico del Norte cumple 77 años como uno de los espacios dedicados a conservar y difundir el patrimonio histórico de Salta y del noroeste argentino. Con sede principal en el Cabildo Histórico, forma parte de un complejo nacional integrado también por el Museo Presidente José Evaristo Uriburu y el Museo Posta de Yatasto, en Metán.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Francisco Ariel Paredes, a cargo del despacho de Dirección del Complejo Museológico del Norte, recordó que los tres espacios son de acceso gratuito y destacó la variedad de la colección que puede recorrerse en el Cabildo.

“El Museo del Cabildo muestra un poco la historia del noroeste argentino dentro de un contexto nacional”, explicó. El recorrido cuenta con alrededor de 15 salas organizadas cronológicamente, con colecciones de arqueología, numismática, arte religioso, arquitectura, carruajes y armas, además de espacios dedicados a Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes.

Uno de los desafíos actuales, señaló Paredes, es encontrar nuevas formas de acercar ese patrimonio a públicos más jóvenes. Por eso, el museo incorporó talleres, recursos visuales y actividades que buscan complementar las exposiciones tradicionales.

La propuesta también busca aprovechar el Cabildo como espacio histórico más allá de sus salas. En ese sentido, se realizaron visitas guiadas nocturnas, aperturas especiales y espectáculos en los patios. “Si tenemos el museo, podemos disfrutar el edificio. Es otra manera de mirarlo”, resumió.

Consultado sobre la designación del nuevo director -cargo bacante desde la salida de Mario Lazarovich-, Paredes indicó que la decisión dependerá de un concurso nacional, y estimó que el proceso podría ponerse en marcha hacia fin de año, junto con convocatorias para otros museos nacionales que se encuentran en una situación similar.