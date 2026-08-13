Celebrarán a San Roque con bendición y procesión de animales

En el marco de las celebraciones religiosas en honor a San Roque, patrono de los animales, el Centro de Adopciones "Nicolás Mansilla" realizará actividades.

Javier Arroyo, médico veterinario del equipo municipal, informó que será el lunes 17 a las 15 hs en las instalaciones del Centro de Adopciones, ubicado en la avenida Gato y Mancha S/N del barrio Don Emilio”.

"La jornada contará con distintas actividades especiales para que los perros que esperan por un nuevo hogar puedan disfrutar de un día distinto”, expresó.

Arroyo agregó que “durante la celebración se ofrecerá una comida especial para los perritos, que consistirá en pollo al horno con arroz, y también se hará la bendición de los caniles”.

Para finalizar la jornada se realizará una procesión junto a los animales, acompañados por voluntarios y visitantes.