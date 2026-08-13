Establecieron una mesa de diálogo con retirados y pensionados de la Policía

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezó un encuentro en el que se analizaron propuestas y requerimientos de interés para el sector.
Salta13/08/2026

22579-reunion

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezó una reunión con representantes de retirados y pensionados de la Policía de Salta, con el objetivo de analizar distintos temas de interés para el sector y avanzar en una agenda común.

Durante el encuentro se acordó establecer una mesa de diálogo permanente y fortalecer la articulación para gestionar distintos requerimientos que contribuyan al bienestar tanto del personal activo como del personal retirado de la Fuerza.

Los representantes de retirados y pensionados agradecieron la invitación del Ministro y destacaron la apertura al diálogo y la posibilidad de aportar su experiencia y conocimientos en el abordaje de temas vinculados a la institución policial.

Participaron del encuentro el coordinador general del Ministerio de Seguridad, Francis Mir; la coordinadora de Bienestar Policial, Nelly Giménez; la coordinadora jurídica, Silvia Salinas; y, en representación del sector de retirados y pensionados, Miriam Díaz, Amador Aramayo, Oscar Albornoz, Marcos Córdoba, Santiago Figueroa, Felipe Roldán, Miguel Ángel Medina y Carlos Rodríguez.

Te puede interesar
Lo más visto
saeta23

Por ahora, mañana hay paro de SAETA

Ivana Chañi
Salta13/08/2026
UTA confirmó la adhesión de Salta a la medida nacional por la falta de acuerdo salarial. El gremio espera una eventual conciliación obligatoria que podría suspender el paro.
 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail