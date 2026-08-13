Advierten que una obra afectaría aulas y canchas del ex Colegio Nacional

En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, la directora del colegio secundario 5080 Dr. Manuel de Castro, Claudia Perrone, advirtió sobre el impacto que tendría en el establecimiento el proyecto para construir un estacionamiento sobre pasaje Zorrilla. Según explicó, la obra ocuparía parte del terreno del ex Nacional y modificaría sectores utilizados para las actividades escolares.

“Al ingresar 5,3 metros, le resta espacio a las ventanas, quedarían más o menos a medio metro de las ventanas de las aulas que dan sobre pasaje Zorrilla”, explicó Perrone. Además, indicó que el traslado del nicho de las bombas afectaría las canchas de vóley y básquet.

La directora remarcó que el terreno tiene un destino educativo y advirtió que perder parte de las canchas generaría dificultades para el dictado de Educación Física, ya que obligaría a buscar espacios en otras instituciones o recurrir al alquiler.

Otro de los puntos cuestionados es una eventual intervención sobre la medianera de pasaje Zorrilla. Perrone señaló que fue reparada recientemente con fondos nacionales y estimó que los trabajos demandaron una inversión cercana a los $30 millones.

“En el momento en que se voltea alguno de los ladrillos de la medianera que está sobre pasaje Zorrilla, ya estamos violentando las normativas provinciales y también estamos invadiendo desde el municipio una jurisdicción provincial”, afirmó y planteó que el deberá contemplarse la protección patrimonial del sector.

Perrone señaló que tomó conocimiento del proyecto a fines de y aseguró que ya realizó las presentaciones administrativas correspondientes ante las autoridades educativas. “Se enviaron las notas a las direcciones que corresponden y de allí se deben elevar a Secretaría y a la ministra”, concluyó.