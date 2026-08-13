Más cámaras en las cárceles de Salta: lanzan una licitación para sumar 46 equipos

El Gobierno lanzó una licitación para adquirir equipos de videovigilancia e insumos destinados a dependencias penitenciarias de la provincia.
Salta13/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Gobierno y Justicia abrió una licitación pública para adquirir 46 nuevas cámaras de seguridad destinadas a dependencias del Servicio Penitenciario de Salta.

La compra contempla 16 cámaras Bullet y 30 cámaras PTZ analógicas, además de los insumos necesarios para su instalación.

La apertura de ofertas está prevista para el 31 de agosto, mientras que el proceso se realizará a través de la plataforma de compras públicas de la Provincia.

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La incorporación de los equipos apunta a reforzar los sistemas de monitoreo y seguridad en establecimientos carcelarios provinciales.

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