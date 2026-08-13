El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezó un encuentro en el que se analizaron propuestas y requerimientos de interés para el sector y se acordó avanzar en una agenda de trabajo conjunto.
Más cámaras en las cárceles de Salta: lanzan una licitación para sumar 46 equipos
Salta13/08/2026Ivana Chañi
El Gobierno lanzó una licitación para adquirir equipos de videovigilancia e insumos destinados a dependencias penitenciarias de la provincia.
El Ministerio de Gobierno y Justicia abrió una licitación pública para adquirir 46 nuevas cámaras de seguridad destinadas a dependencias del Servicio Penitenciario de Salta.
La compra contempla 16 cámaras Bullet y 30 cámaras PTZ analógicas, además de los insumos necesarios para su instalación.
La apertura de ofertas está prevista para el 31 de agosto, mientras que el proceso se realizará a través de la plataforma de compras públicas de la Provincia.
La incorporación de los equipos apunta a reforzar los sistemas de monitoreo y seguridad en establecimientos carcelarios provinciales.
Te puede interesar
La jornada será este lunes 17 a partir de las 15 hs. Habrá comida especial, bendición de los caniles y procesión con los perros albergados en las instalaciones.
La Municipalidad se encuentra trabajando en la puesta en valor de uno de los espacios públicos más concurridos de la zona oeste, ubicado en cercanías al Templete a San Cayetano.
Pollo, carne y lácteos, los más buscados en El Mercado en tu Barrio
Ivana ChañiSalta13/08/2026
La jornada de este jueves en Santa Ana 2 concentró una fuerte demanda en los puestos de pollo y lácteos. Los vecinos destacaron la diferencia de precios frente a otros comercios.
Por ahora, mañana hay paro de SAETA
Ivana ChañiSalta13/08/2026
UTA confirmó la adhesión de Salta a la medida nacional por la falta de acuerdo salarial. El gremio espera una eventual conciliación obligatoria que podría suspender el paro.
Una insólita maniobra en Córdoba al 100 terminó convirtiéndose en un serio obstáculo para una unidad de Bomberos que circulaba con las sirenas encendidas rumbo a una emergencia. Un remis quedó literalmente montado sobre un bolardo y obligó a los efectivos a bajar del autobomba para liberar ellos mismos el camino.
Lo más visto
Restan menos de 18 kilómetros de pavimentación para completar la conexión proyectada hacia Chile.
La UNSa avanza con carreras a distancia para toda la provincia
Victoria López NúñezSalta12/08/2026
El rector Miguel Nina explicó que la Universidad ya cuenta con un sistema validado y auditado para desarrollar propuestas virtuales. La expectativa es poner en marcha una primera carrera o tecnicatura a distancia en el mediano plazo.
El dirigente docente aseguró que el reclamo fue presentado ante el Gobierno provincial desde el 29 de junio. También cuestionó la atención que reciben docentes y empleados públicos en la empresa de medicina laboral.
Sáenz exige a la Nación el reintegro de los fondos que Salta invierte para sostener obras nacionalesPolítica12/08/2026
Con aportes financieros propios en las rutas nacionales 9/34 y 51 y el puente de Vaqueros, el Gobierno evita la paralización de la construcción de infraestructura estratégica.
Las obras incluyen mejoras en los puestos, sanitarios, instalaciones eléctricas, veredas y accesos, además de nuevas rampas. La intervención busca renovar el tradicional espacio.