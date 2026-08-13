Más cámaras en las cárceles de Salta: lanzan una licitación para sumar 46 equipos

El Ministerio de Gobierno y Justicia abrió una licitación pública para adquirir 46 nuevas cámaras de seguridad destinadas a dependencias del Servicio Penitenciario de Salta.

La compra contempla 16 cámaras Bullet y 30 cámaras PTZ analógicas, además de los insumos necesarios para su instalación.

La apertura de ofertas está prevista para el 31 de agosto, mientras que el proceso se realizará a través de la plataforma de compras públicas de la Provincia.

La incorporación de los equipos apunta a reforzar los sistemas de monitoreo y seguridad en establecimientos carcelarios provinciales.