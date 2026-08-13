El Materno Infantil y el abordaje de la IVE en Salta

El Hospital Público Materno Infantil de Salta recibió durante el primer semestre de 2026 un total de 96 solicitudes de interrupción del embarazo a partir de las 20 semanas, según informó la Dra. Marisa Álvarez, jefa del Centro Obstétrico.

La especialista explicó que el servicio trabaja principalmente con embarazos de mayor edad gestacional, donde cada situación requiere una evaluación particular para determinar si se cumplen las causales correspondientes.

Entre los casos que llegan al hospital mencionó situaciones vinculadas con la salud, contextos sociales graves, embarazos adolescentes muy precoces y cuestiones genéticas. Álvarez señaló que el hospital intervino incluso en casos de niñas de 12 y 14 años, generalmente derivados desde el ámbito legal.

De las solicitudes recibidas durante los primeros seis meses del año, 45 se concretaron. La médica explicó que cada paciente recibe información sobre el procedimiento y que algunas modifican su decisión luego de conocer en detalle cómo se desarrolla la práctica.

Álvarez también se refirió a la atención de mujeres extranjeras y aseguró que en el Materno Infantil no existe una llegada masiva de pacientes de países vecinos para dar a luz. Históricamente, indicó, las mujeres bolivianas recurren con mayor frecuencia a hospitales de frontera como los de Orán y Tartagal.