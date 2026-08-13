Multas por terrenos baldíos: qué opciones tiene el propietario antes de pagar

El abogado Pablo del Pino explicó que los vecinos pueden hacer un descargo, ofrecer pruebas y pedir el sobreseimiento si existen motivos que justifiquen el incumplimiento.
 
Salta13/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Las multas municipales por falta de limpieza en terrenos baldíos o veredas no deberían aplicarse de manera automática, ya que el vecino tiene derecho a realizar un descargo y demostrar las circunstancias que impidieron cumplir con la obligación.

El abogado Pablo del Pino, columnista de N&N por Aries, explicó que ante un acta de infracción existe un procedimiento que permite ofrecer pruebas, plantear atenuantes y solicitar que se extinga la acción punitiva.

Según detalló, la Ordenanza 14.136 establece que para sancionar debe existir una conducta culposa o dolosa. Es decir, debe analizarse si hubo una intención deliberada de incumplir o una responsabilidad atribuible al propietario.

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Del Pino señaló que situaciones como vivir fuera de la ciudad, atravesar dificultades económicas, problemas personales o de salud pueden ser consideradas al momento de resolver. También puede pesar a favor que el propietario haya limpiado el terreno después de recibir el acta o asuma formalmente el compromiso de hacerlo.

No es automática la sanción”, remarcó. El abogado sostuvo que el objetivo del procedimiento no debería limitarse al cobro de una multa, sino permitir que el vecino regularice la situación.

Además, recordó que todo ciudadano tiene derecho al debido proceso: conocer la acusación, presentar un descargo, ofrecer pruebas y lograr que esas pruebas sean evaluadas antes de recibir una sanción definitiva.

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