Dib Ashur cuestionó a Nación por la falta de fondos para infraestructura

El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, volvió a reclamar al Gobierno nacional por la falta de financiamiento para obras de infraestructura y puso el foco especialmente en el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.

Según sostuvo, ante la demora o directamente la ausencia de recursos nacionales, Salta terminó utilizando fondos propios para avanzar con trabajos que corresponden a la órbita federal. El funcionario remarcó que la Provincia no cuestiona la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, pero sí reclama que los recursos con asignación específica lleguen efectivamente a su destino.

Uno de los puntos centrales del planteo está vinculado al impuesto a los combustibles, cuyos fondos deberían destinarse, entre otros objetivos, al mantenimiento y desarrollo de infraestructura vial. Desde el Gobierno provincial advierten que esos recursos no están llegando en la magnitud necesaria.

Dib Ashur señaló que el deterioro de las rutas nacionales impacta directamente sobre la conectividad, el transporte de cargas, la producción y la seguridad vial. Frente a ese escenario, la Provincia comenzó a adelantar recursos para determinadas intervenciones mientras mantiene el reclamo ante Nación.

El ministro advirtió además que la situación excede a las rutas. También mencionó la reducción o desaparición de transferencias nacionales vinculadas con transporte, educación, incentivo docente y otros programas.

Desde la Provincia sostienen que el problema es que Salta termina absorbiendo con fondos propios obligaciones que antes contaban con financiamiento federal. Para Dib Ashur, el desafío es evitar que el costo de sostener infraestructura nacional termine recayendo sobre las cuentas provinciales.