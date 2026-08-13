Descartan llegada masiva de extranjeras a parir en Salta

La jefa del Centro Obstétrico, Marisa Álvarez, explicó que la llegada de mujeres de países vecinos para dar a luz no es masiva y que las nuevas medidas administrativas no modificaron la atención médica.
Salta13/08/2026

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En medio de los cambios impulsados a nivel nacional sobre el acceso de extranjeros al sistema público de salud, desde el Hospital Público Materno Infantil de Salta señalaron que la situación no representa un impacto significativo en la atención obstétrica.

La Dra. Marisa Álvarez, jefa del Centro Obstétrico, explicó que el hospital continúa recibiendo pacientes de países vecinos, aunque aclaró que históricamente las mujeres bolivianas que buscaban atención en Argentina recurrían con mayor frecuencia a hospitales de frontera, principalmente en Orán y Tartagal.

Álvarez sostuvo que las nuevas disposiciones no dificultan ni obstaculizan la atención médica. Cuando una paciente extranjera llega al hospital, es atendida según los criterios sanitarios correspondientes y cualquier cuestión vinculada con el eventual cobro de la prestación queda posteriormente a cargo del área administrativa y financiera.

La especialista remarcó además que la cantidad de extranjeras que llegan al Materno Infantil para dar a luz es reducida, por lo que las modificaciones administrativas no alteraron de manera significativa la dinámica del Centro Obstétrico.

En Salta existe además una normativa provincial que regula la atención sanitaria de extranjeros y garantiza la asistencia en casos de urgencia y emergencia, mientras establece condiciones diferenciadas según la situación migratoria.

Álvarez señaló finalmente que la presencia de pacientes extranjeras tampoco explica la caída de los nacimientos registrada en los últimos años. 

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