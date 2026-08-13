Taxi atascado en un bolardo, bloqueó a los bomberos y demoró una emergencia

Una escena tan absurda como preocupante se vivió en pleno centro de la ciudad de Salta. Un taxi quedó atascado contra uno de los bolardos instalados sobre Córdoba al 100 y terminó generando un verdadero cuello de botella en una calle de intenso movimiento.

Pero el problema dejó rápidamente de ser una simple complicación de tránsito. Por el lugar avanzaba un camión de Bomberos con las sirenas encendidas, en plena salida de emergencia, que quedó atrapado detrás del vehículo y sin posibilidades de continuar su recorrido.

Mientras los segundos corrían, los bomberos se encontraron ante una situación insólita: en lugar de seguir hacia la emergencia para la que habían sido convocados, tuvieron que bajar del autobomba y ocuparse de sacar del medio al remis que les bloqueaba el paso. Vecinos que presenciaban la escena se sumaron al esfuerzo.

Entre varias personas levantaron y desplazaron el automóvil hasta conseguir despejar la calzada. Solo entonces el autobomba pudo volver a avanzar y continuar hacia su destino.

Lo que comenzó como un remis absurdamente encajado en un bolardo terminó transformándose en algo mucho más serio: una unidad de emergencia, con sirena encendida y rumbo a una intervención, perdió tiempo precioso en pleno centro porque simplemente no tenía por dónde pasar.