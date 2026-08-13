Choque en cadena en barrio San José: cuatro vehículos involucrados y una motociclista herida

Un choque en cadena involucró a tres vehículos y una motocicleta este jueves por la mañana en calle Manuel Alberti al 1800, en barrio San José, zona oeste de la ciudad de Salta.

Según pudo reconstruir N&N por Aries, una camioneta Volkswagen Amarok frenó, la motociclista que circulaba detrás cayó sobre la calzada mojada y luego se produjo el impacto entre un Fiat Uno y una Ford EcoSport. Como consecuencia, la moto terminó debajo de la parte trasera de la Amarok.

La motociclista fue asistida y trasladada primero al hospital San Bernardo y luego derivada a otro centro médico. De acuerdo con uno de los conductores involucrados, se encontraba consciente y presentaba golpes, sin lesiones de mayor gravedad aparentes.

La Policía y personal de Tránsito trabajaron en el lugar y dispusieron cortes preventivos mientras aguardaban las pericias de Criminalística. Los controles de alcoholemia realizados a los tres automovilistas dieron resultado negativo.

Uno de los conductores también advirtió sobre la fuerte circulación que registra el sector entre las 7 y las 8 de la mañana y reclamó mejoras de seguridad vial. Señaló la necesidad de instalar un semáforo o realizar intervenciones que ordenen el tránsito en la zona.