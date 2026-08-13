Bajaron los nacimientos en Salta: la caída llega al 23%

La cantidad de nacimientos mantiene una tendencia descendente en Salta y el fenómeno también se refleja en el Hospital Público Materno Infantil. Según informó la Dra. Marisa Álvarez, jefa del Centro Obstétrico, en Pelo y Barba por Aries, en cinco años se registró una caída cercana al 23%.

En 2020, el hospital recibió 6.509 recién nacidos, mientras que en 2025 la cifra bajó a 5.104. De ese último total, 90 correspondieron a nacimientos múltiples, por lo que se contabilizaron 5.008 partos.

Álvarez aclaró que los datos no corresponden únicamente a Salta Capital. El Materno Infantil funciona como centro de referencia para embarazos complejos y recibe pacientes derivadas desde distintos puntos de la provincia, además de familias que eligen atenderse allí.

La especialista explicó que la disminución de los nacimientos se observa desde hace aproximadamente una década y responde a múltiples factores. Entre ellos mencionó la decisión de las familias de tener menos hijos, postergar la maternidad o espaciar más los embarazos.

En ese contexto, el sistema de salud también aplica estrategias de anticoncepción inmediata después del parto, cesárea o aborto, con métodos de larga duración como dispositivos intrauterinos e implantes subdérmicos.

Álvarez remarcó que estas políticas no buscan reducir la natalidad, sino garantizar que las mujeres puedan decidir sobre su planificación reproductiva y espaciar los embarazos de manera saludable.