Floristas celebran la renovación de La Esquina de las Flores: “Va quedando bonito”

La intervención municipal busca recuperar uno de los espacios tradicionales del centro salteño. Los floristas valoraron que podrán mantener sus puestos abiertos mientras avanzan los trabajos.
Salta13/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta inició la recuperación integral de La Esquina de las Flores, uno de los puntos tradicionales del centro de la ciudad, con obras destinadas a mejorar la fachada, la accesibilidad, la seguridad y las condiciones de trabajo de los puesteros.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, una de las floristas destacó que la intervención era esperada desde hace años y valoró que los comerciantes puedan continuar trabajando mientras avanzan las tareas.

“Hace muchos años” que se esperaba una mejora del lugar, señaló. La trabajadora explicó que la nueva distribución permitirá contar con más espacio y facilitará el ingreso de los clientes para observar los productos.

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También remarcó que los trabajos no obligaron a cerrar los puestos. “Gracias a Dios no nos sacaron. Nos pudimos quedar acá trabajando”, expresó, y señaló que parte de las tareas incluso se realizan durante la noche para reducir las molestias.

La intervención forma parte del plan de mejoras del centro de la ciudad. Según la estimación municipal, los trabajos demandarán aproximadamente un mes y La Esquina de las Flores permanecerá abierta durante todo el proceso.

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