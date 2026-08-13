Flybondi: sin vuelos desde el 6 de agosto, pero con pasajes a la venta

Flybondi no opera vuelos desde el 6 de agosto, pero mantiene pasajes a la venta para los próximos meses, en medio de un escenario de incertidumbre sobre la continuidad de sus operaciones.

Carolina, extrabajadora de la compañía, contó en Pelo y Barba por Aries que los propios empleados y exempleados siguen la actividad de la página web y detectaron que la oferta comienza a incrementarse hacia fines de septiembre y principios de octubre.

La situación contrasta con la falta de información que, según explicó, existe entre los trabajadores. Carolina aseguró que hay “mucho hermetismo” y que hasta el momento no recibieron precisiones sobre el futuro de Flybondi. También evitó dar por ciertas las versiones sobre una eventual reconversión hacia el transporte de cargas porque, aclaró, no cuentan con información confirmada.

El escenario se agrava por los problemas laborales que atraviesa la empresa. Más de 700 extrabajadores que aceptaron retiros voluntarios todavía reclaman pagos, mientras otros fueron desvinculados sin causa. Hay casos que esperan desde marzo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la compañía.

Carolina aseguró además que los despidos continúan de manera paulatina y que tampoco hay certezas sobre cuántos trabajadores podrían quedar afectados en las próximas semanas. “No sabemos tampoco cuántos van a ser de acá a un mes”, expresó.