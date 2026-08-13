Flybondi en crisis: más de 700 extrabajadores sin cobrar y denuncian que siguen los despidos

Más de 700 extrabajadores de Flybondi continúan sin cobrar acuerdos de retiro voluntario, liquidaciones finales y otros conceptos salariales, según denunció Carolina, una exempleada de la empresa, en diálogo con Pelo y Barba por Aries.

La trabajadora explicó que hay casos pendientes desde marzo y que la situación también alcanza a quienes siguen dentro de la compañía. Según señaló, todavía existen empleados que no percibieron los salarios correspondientes a junio y julio, además del aguinaldo.

A eso se suma otro problema: Carolina afirmó que la empresa dejó de pagar coberturas médicas. Advirtió que hay trabajadores con enfermedades preexistentes, tratamientos oncológicos y operaciones que quedaron en una situación crítica.

La exempleada sostuvo que Flybondi no brinda respuestas y que muchos afectados comenzaron a judicializar sus reclamos. También mencionó demoras en devoluciones a pasajeros por vuelos cancelados y problemas de pago con proveedores.

Carolina contó que dejó la compañía a fines de junio a través de un retiro voluntario, pero hasta ahora no recibió el pago acordado.

“Hay muchos compañeros que están esperando el pago de su segunda o tercera cuota del retiro y se fueron en marzo”, señaló.

La situación, además, sigue abierta. Según relató, los despidos continuaron esta semana en Buenos Aires y se producen de manera paulatina. “Siguen los despidos de a uno, de a dos, de a tres”, afirmó.