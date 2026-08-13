Tolar Grande: una ruta está intransitable y piden extrema precaución

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La Ruta Provincial 27, que conduce hacia Tolar Grande, se encuentra intransitable este jueves 13 de agosto, según el reporte actualizado sobre el estado de las rutas de Salta. En el resto de la provincia predominan las recomendaciones de circular con precaución ante deterioros de calzada, obras y condiciones meteorológicas adversas.

Otro de los puntos que requiere especial atención está sobre la Ruta Nacional 51, antes de llegar a San Antonio de los Cobres. El informe advierte sobre la presencia de un socavón de gran profundidad y pide circular con mucha precaución. También se registran sectores irregulares entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas y baches entre La Silleta y Campo Quijano.

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 presenta grandes baches, animales sueltos y banquinas irregulares entre Pichanal y Embarcación. En el kilómetro 1341, además, hay maquinaria trabajando sobre la calzada. Entre Embarcación y General Mosconi también se advierte por baches, animales y demarcación deficiente.

La situación también exige atención en los Valles Calchaquíes. Sobre la Ruta Nacional 40 hay maquinaria pesada en distintos tramos, pozos, calamina y trabajos de recuperación. Entre la Quebrada de las Flechas y Angastaco existe además un desvío por tareas sobre el terraplén.

Para quienes circulen por la Ruta Provincial 33, Defensa Civil recomienda hacerlo entre las 9 y las 16. En la Quebrada de Escoipe se advierte por neblina, escarcha y animales, mientras que entre los kilómetros 44 y 57 hay sectores con calamina.