Paso de Jama cerrado: frío extremo y nevadas complican la zona cordillerana
El Paso de Jama, que conecta Jujuy con Chile, se encuentra cerrado este jueves 13 de agosto, en una jornada marcada por el frío extremo y condiciones meteorológicas adversas en la cordillera.
En Jama se prevé una temperatura mínima de -16°C y una máxima de 2°C, con cielo nublado, 40% de probabilidad de nevadas y vientos de alrededor de 44 km/h.
En Salta, el Paso de Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, permanece habilitado de 9 a 19. Allí también se registran condiciones exigentes: mínima de -4°C, máxima de 3°C y vientos que podrían alcanzar los 94 km/h.
El Paso Socompa continúa cerrado para el tránsito vehicular y funciona únicamente como paso ferroviario. El reporte anticipa en ese sector un 90% de probabilidad de nieve y vientos de 82 km/h.
Hacia Bolivia, Aguas Blancas-Bermejo y Salvador Mazza-Yacuiba se encuentran habilitados las 24 horas. En Aguas Blancas se advierten demoras por controles de Gendarmería Nacional, situación que también alcanza al cruce mediante chalanas, habilitado de 7 a 19.
El reporte también indica que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.