Paso de Jama cerrado: frío extremo y nevadas complican la zona cordillerana

El cruce internacional hacia Chile permanece inhabilitado este jueves. En la zona se esperan temperaturas de hasta 16 grados bajo cero, mientras Sico continúa habilitado con fuertes vientos.
Salta13/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

paso de jama

El Paso de Jama, que conecta Jujuy con Chile, se encuentra cerrado este jueves 13 de agosto, en una jornada marcada por el frío extremo y condiciones meteorológicas adversas en la cordillera.

En Jama se prevé una temperatura mínima de -16°C y una máxima de 2°C, con cielo nublado, 40% de probabilidad de nevadas y vientos de alrededor de 44 km/h.

En Salta, el Paso de Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, permanece habilitado de 9 a 19. Allí también se registran condiciones exigentes: mínima de -4°C, máxima de 3°C y vientos que podrían alcanzar los 94 km/h.

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El Paso Socompa continúa cerrado para el tránsito vehicular y funciona únicamente como paso ferroviario. El reporte anticipa en ese sector un 90% de probabilidad de nieve y vientos de 82 km/h.

Hacia Bolivia, Aguas Blancas-Bermejo y Salvador Mazza-Yacuiba se encuentran habilitados las 24 horas. En Aguas Blancas se advierten demoras por controles de Gendarmería Nacional, situación que también alcanza al cruce mediante chalanas, habilitado de 7 a 19.
El reporte también indica que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.

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