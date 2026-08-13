Fuertes vientos en Salta: las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h

El aviso rige este jueves 13 de agosto para sectores de la cordillera y áreas cercanas. Advierten por ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.
Salta13/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Una alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos rige este jueves 13 de agosto para la zona cordillerana de Salta y sectores aledaños, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno podría provocar vientos sostenidos de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h.

edesaEdesa anunció cortes de luz este jueves en Güemes y Joaquín V. González

Ante estas condiciones, desde Defensa Civil se recomienda evitar salir si no es necesario y verificar que carteles, chapas y otros elementos exteriores se encuentren correctamente asegurados.

También se aconseja no dejar macetas u objetos sueltos en balcones, mantenerse alejado de árboles de gran porte y, en caso de encontrarse al aire libre durante las ráfagas, buscar un lugar seguro para resguardarse.

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