Fuertes vientos en Salta: las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h

Una alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos rige este jueves 13 de agosto para la zona cordillerana de Salta y sectores aledaños, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno podría provocar vientos sostenidos de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h.

Ante estas condiciones, desde Defensa Civil se recomienda evitar salir si no es necesario y verificar que carteles, chapas y otros elementos exteriores se encuentren correctamente asegurados.

También se aconseja no dejar macetas u objetos sueltos en balcones, mantenerse alejado de árboles de gran porte y, en caso de encontrarse al aire libre durante las ráfagas, buscar un lugar seguro para resguardarse.