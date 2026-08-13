Salta avanza con el retiro de vehículos abandonados

La Municipalidad de Salta ya retiró cerca de 2 mil vehículos abandonados de calles y espacios públicos de la ciudad, según informó el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assenato.

El funcionario explicó que estas unidades generan distintos problemas, ya que ocupan lugares de circulación y estacionamiento, pueden convertirse en microbasurales y también favorecer situaciones de inseguridad. Pese al avance de los operativos, estimó que todavía quedan unos 400 vehículos por retirar.

Cuando el vehículo puede ser identificado mediante la patente, el motor u otros elementos, es trasladado al canchón municipal, donde permanece durante tres meses. Si el propietario se presenta dentro de ese plazo, puede recuperarlo previo pago de la estadía.

En caso de que nadie reclame la unidad, se procede a su compactación. Los vehículos considerados chatarra y que no permiten identificar a un titular también son enviados a compactar una vez cumplidos los procedimientos legales correspondientes.

Assenato reconoció que se trata de un problema permanente porque, mientras se retiran vehículos de algunos sectores, aparecen otros abandonados. Sin embargo, aseguró que la cantidad disminuyó considerablemente y que los operativos continuarán para recuperar espacios públicos y mejorar el ordenamiento de la ciudad.