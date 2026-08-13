Seguridad vial en Salta: semáforos, isletas y más tecnología

La Municipalidad de Salta prepara una serie de obras y medidas destinadas a mejorar el ordenamiento del tránsito y reforzar la seguridad vial. El secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assenato, confirmó que en los próximos días comenzará la instalación de 21 nuevos semáforos.

Según explicó, los trabajos se pondrán en marcha dentro de aproximadamente 15 a 20 días y estarán concentrados principalmente en arterias centrales. A esto se sumará la construcción de nuevas isletas distribuidoras en sectores donde se registran dificultades para la circulación.

Assenato mencionó como antecedentes las intervenciones realizadas en Tavella y Polonia, Juan B. Justo y Reyes Católicos, Arenales, entre otras calles. Señaló que las obras buscan ordenar puntos conflictivos y dar respuesta a reclamos planteados por los vecinos.

El plan también contempla la creación de un nuevo centro de monitoreo, que complementará al centro operativo actual. El objetivo será recopilar y analizar datos sobre la circulación para definir medidas a partir de estadísticas, mediciones y trabajo territorial.

Además, el Municipio reforzará las acciones de educación vial. El año pasado fueron capacitados cerca de 34 mil estudiantes y para 2026 la meta es alcanzar los 50 mil. Hasta el momento ya participaron alrededor de 22 mil alumnos, mientras que la Escuela de Manejo municipal alcanzó los 12 mil inscriptos y proyecta ampliar la capacitación hacia licencias profesionales.