Preocupa el aumento de siniestros viales en Salta: apuntan al alcohol, la velocidad y el celular

Los siniestros viales volvieron a encender una alarma en Salta. El director de Seguridad Vial de la Policía, comisario mayor Oscar Rearte, reconoció que hubo un aumento de accidentes tanto en Capital como en el interior y apuntó principalmente a la conducta de los propios conductores.

En Pelo y Barba por Aries, Rearte enumeró entre las principales causas el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, las distracciones al volante y el incumplimiento de las normas de tránsito.

Cuatro muertos en una semana

El dato que dimensiona el problema surge del último reporte de SAMEC: en solo una semana se registraron 53 siniestros viales con asistencia médica, 67 salidas de móviles de alta complejidad y 81 pacientes atendidos, entre ellos 12 menores. Además, hubo cuatro víctimas fatales.

Rearte aseguró que la situación preocupa a Seguridad Vial y sostuvo que, pese a los controles y campañas de prevención, sigue faltando un cambio de conducta. “No hay conciencia”, resumió al referirse especialmente a los conductores que continúan manejando alcoholizados.