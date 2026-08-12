Alerta amarilla por nevadas en la Puna de Salta: prevén acumulaciones de hasta 60 centímetros

Una alerta meteorológica amarilla por nevadas rige este miércoles 12 de agosto para sectores de la Cordillera de los Andes y la Puna de Salta, donde se esperan acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los 60 centímetros.

La zona alcanzada comprende la Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Molinos y Puna de Los Andes, además de áreas cercanas.

Hasta 60 centímetros de nieve

De acuerdo con la información oficial, el fenómeno podría dejar entre 30 y 60 centímetros de nieve, una situación que puede generar complicaciones para la circulación y afectar los pasos fronterizos de la región.

Ante estas condiciones, Defensa Civil recomendó mantenerse informado sobre el estado de los pasos internacionales antes de emprender un viaje hacia la zona cordillerana.

Para quienes deban circular, también se aconseja verificar los neumáticos, utilizar las luces bajas, aumentar la distancia entre vehículos y respetar las normas de tránsito. En caso de ser necesario, deberán utilizarse cadenas para nieve.