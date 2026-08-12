Precaución en las rutas de Salta: los tramos más complicados este miércoles

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables con precaución este miércoles 12 de agosto, aunque el reporte de Defensa Civil advierte sobre baches, calzadas irregulares, neblina, animales sueltos y trabajos de mantenimiento en numerosos sectores.

Uno de los puntos que requiere mayor atención se encuentra en la Ruta Nacional 51, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, donde se informó la presencia de un socavón de gran profundidad. El tramo hacia el Paso de Sico también requiere precaución por maquinaria pesada que trabaja sobre los badenes.

Baches y trabajos sobre las rutas nacionales

Sobre la Ruta Nacional 34, entre Pichanal y Embarcación, hay baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares. A la altura del kilómetro 1341 también trabaja maquinaria sobre la calzada. Entre Embarcación y General Mosconi se repiten los problemas por grandes baches y demarcación deficiente.

En la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, se realizan reparaciones y existe probabilidad de neblina. También hay trabajos de bacheo entre los kilómetros 1438 y 1440.

La Ruta Nacional 68 permanece transitable con mucha precaución. Entre La Merced y La Viña la calzada presenta irregularidades, mientras que en el sector de la Garganta del Diablo hacia Cafayate se recomienda atención por posibles deslizamientos.

Precaución en la Cuesta del Obispo

En la Ruta Provincial 33 se recomienda circular entre las 9 y las 16. Durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde puede registrarse neblina y escarcha. Entre los kilómetros 44 y 57 también hay sectores con calamina.

Defensa Civil advirtió que el estado de las rutas puede modificarse durante la jornada debido a las condiciones meteorológicas, por lo que recomienda consultar la situación antes de emprender un viaje.