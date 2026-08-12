Pymes salteñas cruzan a Galperin por Mercado Libre: “Es economía de subsistencia”

El presidente de la Cámara PYME de Salta, Darío Pellegrini, cuestionó la lectura de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, sobre el crecimiento de las ventas de la plataforma y advirtió que ese avance no necesariamente refleja una mejora de la economía.

Durante Pasaron Cosas, Pellegrini sostuvo que parte del crecimiento del comercio electrónico puede explicarse por comercios que cerraron sus locales físicos, redujeron empleados y trasladaron sus ventas a internet para sobrevivir.

“Si no crecen las dos cosas parejas, no podemos decir que de un día para el otro el argentino se volvió cibernético”, señaló. Para el dirigente empresario, el aumento de las ventas en Mercado Libre también puede ser una señal de retroceso de la economía formal.

Pellegrini resumió esa lectura con una definición contundente: “Es economía de subsistencia”. Según explicó, el crecimiento online puede esconder cierres de comercios, menos empleo y estructuras más pequeñas para sostener la actividad.