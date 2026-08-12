Municipalidad impulsa trabajo comunitario para quienes maltraten animales

La Municipalidad de Salta impulsa nuevas medidas para combatir el abandono y el maltrato animal, entre ellas la creación de un registro público de infractores, trabajos comunitarios y restricciones para obtener o renovar el carnet de conducir.

Nicolás Martorell explicó en Aries, que la situación genera preocupación en el municipio y reveló que el 80% de los perros que actualmente se encuentran en el Centro de Adopciones llegó por situaciones de maltrato o abandono.

Uno de los puntos críticos se registra en inmediaciones del Centro de Adopciones, sobre avenida Gato y Mancha, donde algunas personas abandonan animales aprovechando la cercanía del predio. Cámaras instaladas en el sector permitieron detectar casos de perros dejados en bolsas, cajas o directamente arrojados desde vehículos.

Ante esta problemática, el municipio impulsó modificaciones al Código Contravencional provincial para incorporar sanciones específicas. Entre las medidas previstas se encuentra la creación de un registro público de personas sancionadas por maltrato o abandono animal.

Las penas podrán incluir trabajos comunitarios en el Centro de Adopciones, aportes destinados a campañas de castración o el pago de tratamientos veterinarios para animales que necesiten asistencia. La sanción quedará a criterio de la Justicia según las características de cada caso.

En paralelo, la Municipalidad trabaja en una modificación de la normativa local para que quienes figuren en el registro puedan quedar impedidos de obtener por primera vez o renovar la licencia de conducir.

“Con estas medidas se va a poder educar a las personas a que piensen dos veces a la hora de abandonar o de maltratar a un animal”, sostuvo Martorell, quien remarcó que el objetivo no es recaudatorio.

El funcionario señaló que actualmente existen dificultades para sancionar los casos de abandono, hasta ahora podía realizarse una exposición policial, pero no existía una herramienta específica para castigar estas conductas.

Martorell también destacó la castración como una de las principales herramientas para reducir la cantidad de animales en situación de calle y recordó que el servicio se encuentra disponible en distintos CIC de la ciudad y en el Hospital Municipal de Mascotas.

Finalmente, señaló que el nuevo esquema requerirá un trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Policía y la Justicia, con un registro unificado de las personas que hayan recibido sanciones por maltrato o abandono animal.