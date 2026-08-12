“Hay muchísimo maltrato animal en Salta”: reclaman una fiscalía especializada

La abogada especialista en Derecho Animal Carmen Céspedes de Cartagena advirtió que en Salta existe una cantidad elevada de casos de maltrato animal y reclamó la creación de una fiscalía especializada para garantizar una respuesta judicial más efectiva.

En su visita a Pasaron Cosas, la coordinadora del Instituto de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta fue contundente ante la consulta sobre la magnitud del problema: “Muchísimo”, respondió.

Céspedes señaló que mantiene contacto con fiscales de toda la provincia y sostuvo que uno de los principales obstáculos es la falta de recursos. Según explicó, las fiscalías deben atender simultáneamente delitos contra personas y causas de maltrato animal, lo que termina relegando estas últimas.

Una respuesta distinta según la localidad

La especialista también cuestionó que el acceso a la Justicia dependa del lugar donde ocurre el hecho. Mencionó diferencias entre fiscalías de Rosario de Lerma, General Güemes y la ciudad de Salta, y advirtió que en algunos casos las investigaciones avanzan únicamente cuando existe una querella que impulsa el expediente.

Para Céspedes, el volumen de denuncias debería ser analizado por el Ministerio Público Fiscal y servir como base para avanzar en una estructura específica dedicada al maltrato animal.