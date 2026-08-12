El invierno se hace sentir en Salta: 0°C de mínima este miércoles

El frío volvió a sentirse con fuerza este miércoles 12 de agosto en la ciudad de Salta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 15°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Para la mañana se esperan 0°C, cielo parcialmente nublado y viento del noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 0 y 10%.

La temperatura subirá hasta los 15°C

Durante la tarde llegará el momento más templado de la jornada, con una temperatura prevista de 15°C. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento soplará del noreste a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones seguirá entre 0 y 10%, según el pronóstico oficial actualizado por el SMN a las 5:53 de este miércoles.

Por la noche, la temperatura volverá a descender hasta los 9°C, con cielo parcialmente nublado. El viento cambiará al sudoeste y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo en Salta

El frío comenzará a ceder lentamente durante los próximos días. Para el jueves, el SMN anticipa una mínima de 2°C y una máxima de 16°C, mientras que el viernes las temperaturas oscilarán entre los 6°C y los 18°C.

El fin de semana continuará el ascenso: el sábado se esperan entre 7°C y 18°C y el domingo la máxima podría alcanzar los 19°C. El lunes tendría una mínima de 11°C y máxima de 17°C, mientras que para el martes se prevé un nuevo descenso, con registros entre 9°C y 11°C.