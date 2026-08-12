Nieve y frío extremo complican los pasos a Chile: Jama está cerrado

El mal tiempo afecta los cruces hacia Chile. Jama permanece cerrado por frío extremo y nevadas, mientras las condiciones obligan a seguir minuto a minuto el estado de los pasos.
Salta12/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

paso de jama nieve

Las condiciones meteorológicas complican este miércoles 12 de agosto los pasos fronterizos hacia Chile. El Paso de Jama permanece cerrado, mientras que Sico está habilitado de 9 a 19, aunque presenta un escenario de frío extremo, viento intenso y probabilidad de nevadas.

En Jama, que conecta Argentina con la región chilena de Atacama, se pronostica una mínima de -9°C y una máxima de 2°C, con cielo nublado y un 90% de probabilidad de nieve. Además, se esperan vientos de hasta 57 km/h.

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El Paso de Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, permanece habilitado entre las 9 y las 19. Las condiciones también son adversas: mínima de -2°C, máxima de 3°C, probabilidad de nieve y vientos de hasta 86 km/h.

Por su parte, Socompa permanece cerrado al tránsito vehicular y funciona únicamente como paso ferroviario. En la zona se esperan temperaturas de entre -2°C y 2°C, 90% de probabilidad de nieve y vientos de hasta 81 km/h.

Demoras en la frontera con Bolivia

Hacia Bolivia, Aguas Blancas-Bermejo permanece habilitado las 24 horas por el puente internacional, aunque se advierte sobre demoras por los controles de Gendarmería Nacional.

El cruce mediante Puerto Chalanas funciona de 7 a 19, también con demoras por controles y una mayor presencia de organismos de seguridad. En tanto, Salvador Mazza-Yacuiba está habilitado las 24 horas.

El reporte agrega que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad

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