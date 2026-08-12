Nieve y frío extremo complican los pasos a Chile: Jama está cerrado

Las condiciones meteorológicas complican este miércoles 12 de agosto los pasos fronterizos hacia Chile. El Paso de Jama permanece cerrado, mientras que Sico está habilitado de 9 a 19, aunque presenta un escenario de frío extremo, viento intenso y probabilidad de nevadas.

En Jama, que conecta Argentina con la región chilena de Atacama, se pronostica una mínima de -9°C y una máxima de 2°C, con cielo nublado y un 90% de probabilidad de nieve. Además, se esperan vientos de hasta 57 km/h.

El Paso de Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, permanece habilitado entre las 9 y las 19. Las condiciones también son adversas: mínima de -2°C, máxima de 3°C, probabilidad de nieve y vientos de hasta 86 km/h.

Por su parte, Socompa permanece cerrado al tránsito vehicular y funciona únicamente como paso ferroviario. En la zona se esperan temperaturas de entre -2°C y 2°C, 90% de probabilidad de nieve y vientos de hasta 81 km/h.

Demoras en la frontera con Bolivia

Hacia Bolivia, Aguas Blancas-Bermejo permanece habilitado las 24 horas por el puente internacional, aunque se advierte sobre demoras por los controles de Gendarmería Nacional.

El cruce mediante Puerto Chalanas funciona de 7 a 19, también con demoras por controles y una mayor presencia de organismos de seguridad. En tanto, Salvador Mazza-Yacuiba está habilitado las 24 horas.

El reporte agrega que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad