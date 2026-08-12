“Salvavidas de plomo”: la advertencia de las pymes sobre los créditos

El presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Salta, Darío Pellegrini, advirtió que recurrir a créditos caros para afrontar gastos cotidianos puede terminar profundizando los problemas financieros de las pymes.

Durante Pasaron Cosas, explicó que el problema no es solamente conseguir financiamiento, sino acceder a tasas y plazos compatibles con la inversión y el crecimiento. “Un crédito caro, corto, para pagar gasto corriente es peor”, resumió.

Pellegrini comparó estos mecanismos con “salvavidas de plomo”: soluciones que permiten afrontar una obligación inmediata, pero dejan nuevas cuotas para los meses siguientes mientras los costos continúan acumulándose.

Como ejemplo, mencionó empresas que toman financiamiento para pagar salarios o facturas de servicios, pese a que al mes siguiente deberán afrontar nuevamente esos mismos gastos. Para la Cámara PYME, la salida de fondo pasa por recuperar el consumo y generar herramientas de crédito destinadas a inversión y crecimiento.