Boca recibe a Recoleta en la cancha de Huracán

Boca abre la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta este martes desde las 19:00 en el Estadio Tomás A. Ducó de Parque Patricios. El árbitro del partido será Piero Maza, mientras que en el VAR estará Juan Lara.

El "Xeneize" volverá a ser local nuevamente en el estadio de Huracán por los trabajos de acondicionamiento del campo de juego en La Bombonera, tal como ocurrió en los últimos dos partidos de local por el Torneo Clausura 2026 donde cosechó una victoria sobre Estudiantes y un empate con Vélez.

Además, el "Vasco" Arruabarrena ya cuenta con Enner Valencia como refuerzo, aunque el ecuatoriano no fue convocado para este partido porque la idea del cuerpo técnico es darle tiempo para ponerse a punto físicamente antes del debut.