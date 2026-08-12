Pymes en crisis: por primera vez en 30 años, la Cámara salteña registra socios concursados

La crisis de las pequeñas y medianas empresas dejó una señal inédita en Salta. Por primera vez en casi 30 años, la Cámara PYME registra empresas concursadas dentro de su padrón de socios, según señaló su presidente, Darío Pellegrini, en Pasaron Cosas.

Pellegrini explicó que el concurso preventivo es una herramienta de último recurso y advirtió que cada vez más empresas se acercan a esa instancia. “Estamos muy cerca de esa línea roja de mortandad”, sostuvo al describir la situación del sector.

El consumo no logra recuperarse

Para el titular de la Cámara PYME, el principal problema sigue siendo la falta de crecimiento y la debilidad del consumo. Señaló que muchas empresas llevan meses esperando una recuperación que no llega y comenzaron a achicar estructuras, cerrar locales o cambiar de actividad para sostenerse.

Pellegrini sostuvo que las pymes necesitan volver a crecer para evitar que más empresas crucen la línea de subsistencia. También consideró que las medidas de asistencia pueden ayudar a sostener a firmas que todavía funcionan, pero no alcanzan para aquellas que ya están cerca de un concurso.

La Cámara PYME cumplirá 30 años el próximo mes y, según Pellegrini, nunca había registrado hasta ahora empresas concursadas entre sus propios asociados. Para la entidad, el dato constituye una de las señales más claras del deterioro que atraviesa el sector.