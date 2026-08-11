Buscan a Bernabé Peñaloza: salió de su casa en moto, pero no regresó

La familia de Bernabé Peñaloza, de 24 años, continúa buscándolo luego de que saliera de su vivienda en barrio Palermo I el jueves por la tarde y no regresara. El joven se movilizaba en una moto Zanella Tuning 125 gris, patente A230VPM.

Vilma Ortega, madre de Bernabé, contó por Aries que su hijo tiene retraso madurativo, aunque es independiente y está acostumbrado a movilizarse solo en sectores cercanos a su domicilio, principalmente por Palermo y Palmeritas, donde es conocido por los vecinos.

“Salió de la casa con la moto el jueves a la tarde, entre las 14 y las 15, y ya no volvió”, relató. La familia comenzó a buscarlo ese mismo día por el barrio, pero hasta el momento no obtuvo información sobre su paradero.

Cómo reconocer a Bernabé

Según detalló su madre, Bernabé es de tez morena, contextura delgada, nariz ancha, labios gruesos y utiliza brackets. Al momento de salir llevaba buzo gris con rayas blancas horizontales, zapatillas grises con suela blanca y pantalón deportivo azul, de acuerdo con el testimonio brindado a Aries.

El afiche difundido por la familia consigna además que cualquier información puede comunicarse al 387 637-2661 o directamente al 911.

La Policía activó la búsqueda

Ortega explicó que la denuncia fue recibida inmediatamente debido a la condición de Bernabé y que efectivos policiales trabajan para localizarlo.

La madre pidió además precaución frente a posibles llamados falsos. Señaló que en este tipo de búsquedas pueden aparecer personas que brindan información engañosa o intentan aprovecharse de la desesperación de las familias.

Cualquier dato que permita establecer dónde se encuentra Bernabé puede resultar clave para avanzar en su localización.