Ruta 13: secuestraron más de cuatro toneladas de carbón

Un hombre de 29 años fue infraccionado luego de ser detectado transportando más de cuatro toneladas de carbón vegetal sin la documentación correspondiente durante un control realizado sobre la ruta provincial 13, en cercanías de La Estrella.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Policía Rural y Ambiental de Pichanal, que interceptaron un camión con acoplado en el kilómetro 12 de la ruta.

Durante la inspección, los policías constataron que el vehículo trasladaba bolsas con producto forestal. Al solicitar la documentación que acreditara el origen y traslado legal de la carga, el conductor manifestó no contar con los permisos requeridos.

Ante esa situación, se labró una infracción por incumplimiento del artículo 90 bis de la Ley Contravencional de Salta.

Con intervención de la Fiscalía Penal de Pichanal y del Juzgado de Garantías N° 2, se dispuso el secuestro preventivo del camión y de las más de cuatro toneladas de carbón vegetal.

El procedimiento forma parte de los controles destinados a verificar el transporte y comercialización legal de productos forestales en la provincia.