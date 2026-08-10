Choque en el centro: un motociclista sufrió lesiones leves

En la mañana del lunes, se registró un siniestro vial en la intersección de Sarmiento y Ameghino, donde chocaron un Volkswagen Gol y una motocicleta por causas que son materia de investigación.

El conductor de la moto, que trabaja como chofer de Uber, sufrió golpes y lesiones leves. La pasajera que viajaba con él resultó ilesa, aunque quedó asustada por el impacto. La motocicleta, en tanto, sufrió importantes daños.

De acuerdo con lo señalado en el lugar, el conductor del automóvil habría frenado de manera repentina al encontrarse con un bache cuya señalización estaba ubicada a corta distancia. La prueba de alcoholemia realizada al automovilista dio resultado negativo.

Vecinos de la zona aseguraron que los siniestros son frecuentes en ese sector y cuestionaron tanto el estado de la calzada como la señalización de los pozos y reparaciones.

También indicaron que los trabajos sobre el pavimento son habituales por problemas vinculados a cañerías subterráneas, que generan roturas y hundimientos en distintos puntos.

En el lugar trabajaron los equipos correspondientes para asistir a los involucrados y realizar las pericias que permitan establecer cómo ocurrió el choque.